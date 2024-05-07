Мобильный флюорограф отправился в рейс в Олонецкий район

Жители Олонецкого района смогут проверить свое здоровье в мобильном флюорографе.

Мобильный пункт будет располагаться у сельских ФАПов и врачебных амбулаторий. 14,15,16,17 мая пройти обследование смогут в селе Видлица;18 мая - селе Михайловское; 19 мая - поселке Ильинский; 20 мая - поселке Ковера, а 21 мая - деревне Мегрега.

14 мая обследование можно пройти с 11:00 до 14:00, с 15 по 21 мая с 10:00 до 14:00. Обследование бесплатное, записываться не нужно, но с собой просят взять паспорт или СНИЛС. // фото freepik.com