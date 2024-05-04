Стоматолог предупредил о разрушающей зубы распространенной привычке

Стоматолог и челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский предупредил о вредных последствиях использования зубной нити. Врач заявил в эфире передачи «О самом главном» на «России 1», что эта практика разрушает зубы.

Доктор объяснил, что зубная нить не приносит пользы, а один лишь вред.

- Не надо вот этих зубных нитей. Тем, кто это придумал, стоматологи должны каждый день платить зарплату: они делают все, чтобы у стоматологов было больше работы,

- сказал он.

Шаргородский рекомендовал пользоваться ирригатором для более тщательной очистки зубов. И, разумеется, не забывать про зубную щетку – одно не исключает другого. // фото: pexels.com