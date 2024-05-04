Врач призвал не пить чай в пирамидках и пакетиках – он вызывает рак

Чай в пакетиках и пирамидках опасен, предупредил врач-физиолог Александр Созыкин. Он содержит микропластик, вызывающий онкологические заболевания, передает «Доктор Питер».

Частицы микропластика есть в чайных пакетиках и особенно – в пирамидках. Они накапливаются в организме, разрушают почки, печень, плохо влияют на кровь.

Пластик нагревается при заваривании чая, распадается на множество наночастиц. Они попадают в организм и накапливаются там. В результате могут вызвать развитие рака.

Если пить не больше пары чашек такого чая в день, не произойдет ничего страшного. Но больше – не стоит, заявил Созыкин. Он посоветовал заваривать обычный листовой чай или гранулированный. // фото: freepik.com