04 мая 2024, 12:56
Врач призвал не пить чай в пирамидках и пакетиках – он вызывает рак
Специалист рассказал о вызывающем онкологию опасном элементе в чае
Чай в пакетиках и пирамидках опасен, предупредил врач-физиолог Александр Созыкин. Он содержит микропластик, вызывающий онкологические заболевания, передает «Доктор Питер».
Частицы микропластика есть в чайных пакетиках и особенно – в пирамидках. Они накапливаются в организме, разрушают почки, печень, плохо влияют на кровь.
Пластик нагревается при заваривании чая, распадается на множество наночастиц. Они попадают в организм и накапливаются там. В результате могут вызвать развитие рака.
Если пить не больше пары чашек такого чая в день, не произойдет ничего страшного. Но больше – не стоит, заявил Созыкин. Он посоветовал заваривать обычный листовой чай или гранулированный. // фото: freepik.com