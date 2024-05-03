Диетолог назвала главное правило при выборе кулича в магазине

Выбрать правильный кулич в магазине не так просто. Надо, чтобы он был и полезным, и вкусным. Какие нюансы стоит учесть, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в покупных куличах могут быть консерванты, разные заменители масла, избыточное количество сахара. Так что надо внимательно изучать состав. Там должны быть указаны только обычные ингредиенты: мука, вода, яйца, масло, сахар.

Также стоит посмотреть на срок годности: если кулич хороший, он должен храниться несколько дней, не больше.

- Если он не портится несколько месяцев, значит, там есть консерванты. Заменители масла тоже продлевают срок хранения кулича,

- объяснила врач.

Она добавила, что пасхальные куличи лучше покупать в проверенных местах, где точно соблюдают санитарные нормы. Ведь в праздник есть риск приобрести некачественный продукт. // фото: freepik.com