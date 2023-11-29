Опасность подстерегает жителей Петрозаводска в разных районах города

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали об опасностях, которые подстерегают жителей и гостей города.

Так, по данным ЕДДС, у дома №12 по улице Зеленой на проезжей части открыта крышка люка. Информация передана специалистам для принятия мер.

На доме №2 по площади Гагарина с крыши свисает большой пласт снега. Большая снежная шапка также свисает с крыши дома №26 по улице Анохина. Данные также переданы специалистам.

Горожан просят быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»