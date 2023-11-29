Петрозаводчанам рассказали, будут ли повышены цены на проездные

Повышения стоимости проездных билетов на троллейбусы в Петрозаводске в ближайшее время не планируется. Об этом рассказали в МУП «Городской транспорт».

Горожанам также напомнили, сколько сейчас стоят проездные. Студентам и школьникам они обходятся в 500 рублей. Проездной на предъявителя стоит 2200 рублей. Проездной на месяц для юридических лиц - 3000 рублей.

Проездные билеты можно приобрести в кассе предприятия на улице Московской. // Фото «Петрозаводск говорит»