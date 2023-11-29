В фонде «Защитники Отечества» помогли в реабилитации ветерана СВО

Социальные координаторы карельского филиала фонда «Защитники Отечества» продолжают помогать ветеранам специальной военной операции и их семьям. В этот раз за содействием в получении медицинской реабилитации и оформлении документов ветерану обратилась сестра одного из демобилизованных участников спецоперации.

Во время личного приема сестра участника СВО озвучила социальному координатору все переживания брата. Во время прохождения службы в зоне СВО он получил тяжелое ранение и проходил длительное лечение в госпиталях.

Во время работы с социальным координатором женщина принимала активное участие в решении вопросов, в которых требовалось ее согласие или подпись как законного представителя.



Благодаря слаженной совместной работе специалиста филиала фонда и сестры ее подопечного большинство проблем удалось решить в короткие сроки. Были исправлены ошибки в документах и оформлена пенсия по инвалидности. После этого ветеран прошел необходимую медицинскую реабилитацию.



Усталость и сильные переживания за брата не могли не отразиться на душевном состоянии девушки, поэтому координатор Анастасия Черкасова убедила ее обратиться за помощью к психологу, ведущему прием в филиале фонда. Уже после первой консультации со специалистом сестра бойца почувствовала себя лучше.

Напомним, что в филиале фонда психологическая помощь оказывается ветеранам СВО и членам семей военнослужащих ежедневно. Записаться на консультацию в удобное время можно по телефону (8-814-2) 44-53-10. Адрес фонда: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 1. Режим работы: по будням с 9.00 до 18.00. // Фото ЦУР