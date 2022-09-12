Опасное природное явление придет в Карелию завтра

Две следующих ночи в Карелии будут очень некомфортными. Синоптики прогнозируют минусовую температуру, заморозки, сообщили в МЧС.

Температура уйдет в минус в 10 районах региона ночью 13 и 14 сентября. В частности, на поверхности почвы может быть – 1 градус.

Под действие этого опасного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский районы. // Фото: pxhere.com