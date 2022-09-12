Стало известно, когда бабье лето уйдет из Петрозаводска

Бабье лето продлится еще недолго, предупредили синоптики. В группе «Погода в Петрозаводске и Карелии» ВКонтакте написали, что оно завершится 15 сентября.

Именно до этого времени погода будет сухой и довольно теплой. До 14 сентября включительно в карельской столице ожидается +14, +16 градусов и без дождей.

Но с 15 сентября начнутся небольшие и умеренные дожди, температура воздуха днем опустится до +10, +12 градусов. // Фото: pxhere.com