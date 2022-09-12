Сегодня в Карелии царствует бабье лето

Погода в Карелии 12 сегодня будет по-прежнему теплой днем. Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +2, +7 градусов, а местами -1, -3 градуса. Днем будет +11, +16 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 градуса, днем +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com