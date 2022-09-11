Бабье лето продлится в Карелии и в понедельник

Погода в Карелии 12 сентября будет теплой днем и холодной ночью. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, уточняют в Гидрометцентре республики.

Ночью и ранним утром заморозки на почве. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +2, +7 градусов, а местами -1, -3 градуса. Днем будет +11, +16 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 градуса, днем +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com