Сегодня в Карелии теплая и комфортная погода

Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются заморозки, причем как на почве, так и в воздухе, сообщили в Гидрометцентре республики.

Температура воздуха ночью +1 до +6 градусов, местами будет -1, -3 градуса. Днем ожидается +11, +16 градусов. Ветер обещают южный и юго-западный, 3-8 м/с.

Переменная облачность без осадков ожидается также в Петрозаводске. Ветер будет преобладать тоже юго-западный и южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, днем +12,+14 градусов. // Фото: pxhere.com