Олонецкий полицейский выпустил пойманную рыбу в реку

Участковый в Олонецком районе поймал на берегу реки Видлица браконьера и отпустил его улов в реку, сообщает МВД Карелии.

49-летний рыбак уверил полицейского, что нашел старую рыболовную сеть своего отца, не знал о запрете вылова рыбы сетями, как и о том, что река является местом нереста лосося. Поэтому он становил рыболовную сеть, перекрыв реку от берега до берега. В результате добычей стали 4 лосося весом не менее 6 килограммов каждый.

Полицейский задокументировал факт незаконного улова, а выловленную рыбу выпустил обратно в реку.

Уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов способом массового истребления в местах нереста с причинением крупного ущерба направлено в суд для принятия решения.