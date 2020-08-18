Жители Кондопоги очень любят кофе, но не хотят за него платить

Днем 14 августа на пульт вневедомственной охраны г. Кондопога поступил сигнал тревоги из магазина хозтоваров, расположенного на улице Заводской, сообщает управление Росгвардии Карелии.

Когда группа задержания прибыла на объект, директор пояснила, что нажала тревожную кнопку, заметив в числе посетителей мужчину, который ранее совершил мелкое хищение, по факту которого в полицию написано заявление.

Задержанного 43-летнего кондопожанина передали участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день в другом магазине, на улице Советов, сотрудники вневедомственной охраны задержали 59-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассового узла кофе и четыре плитки шоколада. Его также передали полицейским.

Нарушителю грозит привлечение к административной ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ.

Такая же перспектива у 28-летнего кондопожанина, который аналогичным образом пытался похитить кофе и бутылку водки на общую сумму более 1500 рублей.

Он был задержан росгвардейцами в сетевом магазине, расположенном недалеко от места происшествия описанного выше.