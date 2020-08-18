Жительница Костомукши заболталась и забыла в банкомате 12 тысяч рублей

Жительница Костомукши обратилась в полицию с заявлением о краже забытых ею в магазине средств, сообщает МВД Карелии.

Женщина сняла 12 400 рублей в банкомате одного из торговых центров, но во время процедуры отвлеклась на разговор. В итоге карту женщина забрала, а деньги – нет. Ушла из магазина, а когда вернулась, их уже не было.

«Сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Костомукше установлен 33-летний подозреваемый – житель Сегежи. Он пояснил, что также подошел к банкомату, но, увидев чужие денежные средства, решил их забрать и без промедлений покинул торговый центр. Мужчина надеялся, что его не найдут»,

- сообщает МВД.

Уголовное дело по факту кражи передано в суд.