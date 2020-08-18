Неизвестный водитель сбил школьницу под Петрозаводском

17 августа в 17:21 на 5 км + 300 м региональной автодороги «Соломенное-Суйсарь» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая двигалась по правой обочине в сторону г. Петрозаводска, сообщает карельская ГИБДД.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП, автомобиль и личность водителя устанавливаются.

За оставление места ДТП в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.