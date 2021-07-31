Олимпийский чемпион Ларин рассказал, каково было выступать без флага

Олимпийский чемпион Владислав Ларин рассказал, какие эмоции он испытывал от выступления на главном мировом турнире без флага и гимна своей страны. Своими чувствами он поделился с журналистами, когда приехал в Петрозаводск 29 июля.

«Я чувствовал озлобленность, – признался Ларин. – Однако мы были готовы выступать в любых условиях, даже более жестких. Это была историческая Олимпиада. Когда ее сдвинули на год, я очень расстроился. Но потом решил – я подготовлюсь и вас всех надеру!»

«Обидно, что мы поехали без гимна, без флага. Но все знали, что это Россия, – сказала мать Владислава Ольга Ларина. – Мое сердце разрывалось от гордости, от радости, от счастья».

Сам атлет считает, что триумф российской сборной был предрешен.

«У нас с каждым годом уровень растет. Проводился грамотный тренировочный лагерь, и среда в команде помогает развиваться спортсменам. В нашей сборной было два первых номера мирового рейтинга. Так что мы рассчитывали на высокий результат».

Напомним, 27 июля петрозаводчанин Владислав Ларин выиграл золотую олимпийскую медаль по тхэквондо. Спустя два дня чемпион вернулся домой. Спортсмена встретили как героя; подробности – в нашем репортаже «Лучший на планете. Олимпийский чемпион Владислав Ларин вернулся домой». Фото: Георгий Чентемиров