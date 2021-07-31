Владислав Ларин рассказал о планах на второе олимпийское золото

Олимпийский чемпион по тхэкводно Владислав Ларин продолжит сражаться за медали на высшем уровне. На это спортсмен намекнул журналистам, которые встречали его 29 июля на вокзале в Петрозаводске.

«Я думал над этим вопросом: что будет дальше, если я выиграю, как остаться мотивированным, – говорит Владислав. – Сейчас я еще не до конца осознал, что стал олимпийским чемпионом. Да и времени подумать особо не было: я больше суток почти не спал. Хочется оставить наследие в этом виде спорта, но это не об одной медали. Нужно хотя бы две!»

Напомним, петрозаводчанин Владислав Ларин вернулся домой после триумфального выступления на токийской Олимпиаде. Тхэквондист из Карелии разгромил всех своих соперников и даже в финале заметно доминировал над противником. Накануне стало известно, что Ларин удостоен премии «Сампо». Подробнее о том, как встречали чемпиона, читайте в нашем репортаже. Фото: Георгий Чентемиров