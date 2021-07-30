30 июля 2021, 17:05
Спорт

Очередной «Километр здоровья» преодолеют жители Петрозаводска

В воскресенье в парке Ямка в столице Карелии пройдет традиционный забег

В петрозаводском парке Ямка в воскресенье, 1 августа, в очередной раз состоится фестиваль бега. Регистрация на традиционный «Километр здоровья» будет проводиться в день старта и закончится в 12:00, сообщили в мэрии.

Активных жителей столицы Карелии пригласили присоединиться к забегам. Первый начнется в 17:00, но пока это предварительные данные.

Из-за противоэпидемиологических ограничений акция пройдет как открытая тренировка.

Участники побегут от Спортивной школы олимпийского резерва № 3. Дети в возрасте до 9 лет включительно могут бежать дистанцию 500 метров.

Подробная информация о фестивале бега размещена на странице акции ВКонтакте. Там же можно подать заявку. // Фото: «Километр здоровья. Петрозаводск»

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новости Карелии
новости петрозаводска
забег
Километр здоровья