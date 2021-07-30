Владислав Ларин объяснил свой триумф на Олимпиаде

Тхэквондист Владислав Ларин, вернувшийся домой с Олимпиады, объяснил, как ему удалось не просто победить всех своих соперников, но и разгромить большинство из них. По словам атлета, ему помогла спортивная злость.

– Это была историческая Олимпиада. Ее сдвинули на год, я так расстроился... Но потом решил: у меня еще будет целый год, я подготовлюсь и всех надеру!

– рассказал спортсмен журналистам и болельщикам. Также, впрочем, он отметил прекрасную тренерскую работу.

Карельский тхэквондист Владислав Ларин 29 июля вернулся в Петрозаводск из Токио. Двумя днями ранее он взял завоевал золотую медаль Олимпийских игр. В финальной схватке Ларин победил противника из Северной Македонии со счетом 15:9, а полуфинальная схватка окончилась с разгромным счетом 30:3.

Все четыре атлета российской сборной по тхэквондо заработали на Олимпиаде медали. Спортсмен из Карелии полагает, что такой итог закономерен. Подробности – в материале «Лучший на планете. Олимпийский чемпион Владислав Ларин вернулся домой».