Ольга Бузова сломала ребра на тренировке ледового шоу

34-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова упала в обморок во время тренировки шоу «Ледниковый период», где она выступает в паре с чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.

Падение не обошлось для Бузовой без последствий. Артистку доставили клинику, она не могла дышать. Рентген показал, что у Бузовой сломаны два ребра. Инцидент произошел во время одного из прокатов еще 16 ноября, но «Комсомольская правда» сообщила о травмах певицы сегодня.

Медики запретили ведущей физические нагрузки, в том числе выступления на льду. Врачи клиники заключили, что при нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие, а в худшем случае проткнуть легкие. (фото csn-tv.ru)