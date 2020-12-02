У браконьеров в Карелии изъяли рыбу и 39 орудий лова

За прошедшую неделю госинспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выявили 43 административных правонарушения, наложили штрафов на сумму 123,2 тыс. рублей.

В Карелии госинспекторы рыбоохраны выявили 13 административных правонарушений, изъяли 13 килограммов рыбы и 39 незаконных орудий лова.

Для сравнения в Псковской области было выявлено 12 правонарушений, наложено штрафов на сумму 25,0 тыс. рублей, изъято 12 кг рыбы и 9 незаконных орудий лова.

В Вологодской области выявили 4 правонарушения, наложили штрафов на сумму 38 тысяч рублей и изъяли 7 орудий лова. А в Петербурге и Ленобласти выявили семь нарушений и наложили штрафов на 12 тысяч. (фото rostovgazeta.ru)