«Окулус» будет анализировать фото и видео и выявлять запрещенное

Выявлять запрещенный контент в Сети начнет информационная система «Окулус», на разработку которой потратили 57,7 млн рублей. Роскомнадзор протестировал ее в декабре, а сейчас уже запустил в работу, сообщает РИА Новости.

В системе используется технология компьютерного зрения. Благодаря ей «Окулус» распознает изображения и символы, сцены и действия, анализирует текст в фото и видео. Материалы с «экстремистской тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ» система обнаруживает автоматически.

Если оператор в среднем вручную обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день, то новая система сможет анализировать более 200 тысяч картинок в сутки. // фото unsplash.com