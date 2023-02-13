Подростков с ожирением в России стало в шесть раз больше

В России становится больше подростков с ожирением. По данным Минздрава, которые приводит в исследовании РИА Новости, заболеваемость ожирением среди школьников 15-17 лет за последние двадцать лет выросла в шесть раз. Если в двухтысячных фиксировалось около 150 случаев ожирения на 100 тысяч детей, то в последние пять лет регистрируют в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов.

Особенно остро проблема подросткового ожирения наблюдается в Петербурге, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. Показатели в перечисленных субъектах почти в два раза превышают средний по стране. В Северной столице ожирение диагностируют у 1 493 подростков из 100 тысяч. В Оренбургской – у 1450. Меньше всего в Чечне и Ингушетии.

В большинстве случаев, как отмечают эндокринологи, к ожирению приводит переедание и избыток углеводов. Вопреки распространенному мнению, фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах. // фото unsplash.com