Скончался известный режиссер Вадим Абдрашитов

Знаменитый российский и советский кинорежиссер Вадим Абдрашитов скончался. Ему было 78 лет, известие о смерти мастера подтвердил РИА Новости зять режиссера Кирилл Вытоптов.

- Это правда, да, скончался… Онкологическое заболевание... Это все случилось вечером,

- сказал он.

При этом ТАСС в окружении кинорежиссера рассказали, что он умер после долгой болезни, а ранее перенес COVID-19.

В числе наиболее известных работ режиссера фильмы «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Время танцора».

Абдрашитов - обладатель премий фестивалей «Золотой орел», «Ника», «Кинотавр». Он также получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. // фото: информационный центр «Мосфильм-ИНФО»