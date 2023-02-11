Рок-певицу Земфиру объявили иноагентом

Список иностранных агентов пополнился новыми именами. Минюст РФ включил в реестр физлиц-иностранных агентов 46-летнюю певицу Земфиру* (Земфира Рамазанова) и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Как указано на сайте Минюста РФ, «З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Что касается Гудкова*, то в сообщении министерства говорится, что «Д.Г. Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Отмечается, что он проживает за пределами России.

Также в перечень иноагентов внесли политолога Аббаса Галлямова*, журналиста Сергея Асланяна*, ученого-физика и аналитика результатов выборов Сергея Шпилькина*, ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву*, главу фонда «Насилию.нет»** Анну Ривину* и активистку Татьяну Намазбаеву*. По данным Минюста, Намазбаева, Галлямов, Асланян и Казанцева живут за пределами России. // фото РИА Новости, Евгений Новоженин

*Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.

**Признан Минюстом РФ НКО-иноагентом.