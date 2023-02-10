Обязательную двухфакторную идентификацию введут на «Госуслугах»

Всем пользователям портала «Госуслуги» придется с 1 июня проходить двухфакторную аутентификацию. Войти в личный кабинет только с помощью пароля и логина не получится, передает РИА Новости.

По мнению министра цифрового развития России Максута Шадаева, таких мер безопасности сегодня уже недостаточно.

- Нужно обязательно использовать и второй фактор для авторизации,

– заявил он.

Новая система входа на «Госуслуги» будет представлять собой или ввод кода из SMS, или другой механизм. Вона появится уже 1 марта, а к лету станет обязательной для всех. // фото: freepik.com