Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук из-за угрозы жизни

Состояние Романа Костомарова с каждым днем становится хуже. У фигуриста прогрессирует некроз, вызывающий отмирание конечностей. Спортсмен согласился на ампутацию пальцев рук, передает Telegram-канал «112».

Если медики не смогут восстановить кровоснабжение, то болезнь будет всерьез угрожать жизни Романа. Напомним, ранее ему уже ампутировали стопы.

Сейчас врачей заботит некроз рук: пальцы почернели и не двигаются. Состояние фигуриста оценивают как крайне тяжелое. Его не рискуют отключать от аппарата ИВЛ. // фото: Екатерина Чеснакова/РИА Новости