Около двух десятков машин столкнулись ночью в Ленинградской области

Полиция выясняет обстоятельства массовой аварии, которая случилась в ночь с 25 на 26 апреля в Гатчинском районе Ленобласти. Она началась с тарана отбойника. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает Фонтанка.

В начале двенадцатого часа ночи водитель не справился с управлением на 45-м километре Киевского шоссе и въехал в ограждение, а в его машину — другой автомобиль, водитель которого не успел среагировать на ДТП. Далее все пошло по нарастающей, всего в аварии насчитали 16 участников.

По данным полиции, тяжелые травмы получил 22-летний мужчина, управлявший KIA Ceed. Врачи борются за его жизнь в реанимации. Водитель Volvo S80 госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших — женщины с травмами легкой степени.

Издание отмечает, что ночью в Ленинградской области были заморозки. Причиной массовой аварии мог стать гололед. © «Петрозаводск говорит»