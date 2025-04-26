26 апреля 2025, 10:56
Девять пожарных боролись с огнем ночью в Карелии
Хозпостройка в Майгубе Сегежского района полностью сгорела
фото: 4 отряд ФПС по Республике Карелия
В ночь с пятницы на субботу, в 4:10 пожарные 12 пожарно-спасательной части Сегежи получили сигнал о пожаре в деревне Майгуба. Горела хозпостройка.
На борьбу с огнем отправились девять человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара хозпостройка полность уничтожена огнем.
Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить в едину службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). © «Петрозаводск говорит»