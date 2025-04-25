Девочка-подросток бесследно исчезла в Петрозаводске

В Петрозаводске пропала 14-летняя Виктория Васина. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение девочки неизвестно с 22 апреля. Рост пропавшей 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые.

Всех, кто видел ребенка после 22 апреля, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. © «Петрозаводск говорит»