Сотрудники ФСБ взяли бизнесмена в Карелии

В Беломорске вынесен приговор местному жителю. Мужчина обвинялся в продаже немаркированных табачных изделий, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в период с января по июнь 2024 года бизнесмен приобретал немаркированные сигареты, которые затем продавал в Беломорске в принадлежащей ему торговой точке.

Нелегальную деятельность прикрыли сотрудники ФСБ, которые изъяли из незаконного оборота табачную продукцию стоимостью более 300 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»