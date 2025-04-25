25 апреля 2025, 16:30
Сотрудники ФСБ взяли бизнесмена в Карелии
Житель Беломорска осужден за незаконную продажу немаркированных сигарет
Фото: unsplash.com / Ian Talmacs
В Беломорске вынесен приговор местному жителю. Мужчина обвинялся в продаже немаркированных табачных изделий, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в период с января по июнь 2024 года бизнесмен приобретал немаркированные сигареты, которые затем продавал в Беломорске в принадлежащей ему торговой точке.
Нелегальную деятельность прикрыли сотрудники ФСБ, которые изъяли из незаконного оборота табачную продукцию стоимостью более 300 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»