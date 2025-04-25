Пенсионер едва не убил свою подругу в Карелии

В Кеми вынесен приговор 63-летнему местному жителю. Пенсионер обвинялся в нанесении побоев и в угрозе убийством, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Было установлено, что мужчина, имеющий непогашенную судимость, вновь применил насилие. Будучи пьяным, во время ссоры с сожительницей он избил женщину, а также схватил ее за шею и пообещал убить. Зная агрессивный характер мужчины и его нетрезвое состояние, женщина всерьез испугалась за свою жизнь.

Позже пенсионер раскаялся и извинился перед потерпевшей. Также он активно способствовал раскрытию преступления. В итоге суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок 10 месяцев. © «Петрозаводск говорит»