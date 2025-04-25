25 апреля 2025, 14:36
Пропавший в Петрозаводске 15-летний подросток найден
Завершены поиски исчезнувшего в карельской столице юноши
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пропавший в Петрозаводске 15-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, подросток исчез 22 апреля. С этого дня его местонахождение было неизвестно.
О том, где и при каких обстоятельствах был обнаружен юноша, волонтеры не сообщили. Также не уточняется, где он пропадал три дня. © «Петрозаводск говорит»