Пропавший в Петрозаводске 15-летний подросток найден

Пропавший в Петрозаводске 15-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, подросток исчез 22 апреля. С этого дня его местонахождение было неизвестно.

О том, где и при каких обстоятельствах был обнаружен юноша, волонтеры не сообщили. Также не уточняется, где он пропадал три дня. © «Петрозаводск говорит»