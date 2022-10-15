Охрана военкоматов усилена по всей России

Охрана военкоматов по всей России усилена из-за участившихся нападений. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, его слова приводит «Лента.ру».

«В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», - заявил он.

Как отметил Хинштейн, уже есть случаи задержания с поличным людей, которые пытались бросить в здания бутылки с зажигательной смесью. Фото Росгвардии