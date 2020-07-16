Охлопков: что будет с ковид-центрами в Карелии после пандемии

Сегодня на своей странице в соцсетях глава Минздрава республики Карелия Михаил Охлопков, рассказал, как карельские больницы будут возвращаться к «доковидной» жизни. Каково будущее ковид-центров.

«Часть из них возобновят работу по прежним профилям. На базе Госпиталя для ветеранов войн, Медвежьегорской и Питкярантской ЦРБ и Межрайонной больницы №1 (Костомукша) в помещениях ковидных отделений, уже оснащенных необходимым оборудованием, будут работать респираторные центры»,

– пишет он.

По его словам, центры предназначены для оказания помощи при болезнях дыхательной системы, включая пневмонии и хроническую обструктивную болезнь легких, будут готовы развернуть деятельность при вспышках инфекционных заболеваний, например, при сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ.

До конца года в эти медицинские организации поступят современные спиральные компьютерные томографы.