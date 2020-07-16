Более 33 миллионов рублей потратят на ремонт Первомайского проспекта

В карельской столице продолжается ремонт Первомайского проспекта.

Подрядчику предстоит отремонтировать на проспекте более 28 тысяч кв.м покрытия (2 км), отрегулировать высоту 88 люков и заменить люки 44 колодцев. Стоимость ремонта Первомайского проспекта оценивается в 33,2 миллиона рублей, сообщили в мэрии.

Сейчас ведется подготовка под устройство верхнего слоя покрытия, освидетельствование устройства выравнивающего слоя.

Фото: пресс-центр администрации города