Огромная пробка образовалась в центре Петрозаводска

Утром 24 мая автомобилисты в центре карельской столицы вынуждены были выстроиться в очередь. На перекрестке образовалась большая пробка, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На пересечении улиц Красноармейской и Гоголя движение затруднено из-за обрыва проводов троллейбуса.

Очевидец сделал фото и написал, что такая ситуация сложилась на 08:00, обрыв устраняют. Пробка образовалась со стороны Невского проспекта. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/Вконтакте