Огромная пробка образовалась на выезде из Петрозаводска

На выезде из Петрозаводска ДТП с участием грузовика полностью остановило движение автомобилей. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным читателей сообщества, грузовик перегородил дорогу в сторону Заозерья. Возможностей проехать этот участок пути нет. Около понтонного моста скопилась огромная пробка.

Отметим, с началом сильного снегопада дорожное движение в городе оказалось осложнено. Уже произошли первые аварии, в частности, два автомобиля столкнулись на улице Правды.