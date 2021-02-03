«Медвежья услуга» привела к ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 17:02 в Петрозаводске на улице Правды произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один из автомобилей остановился, чтобы пропустить машину, которая пыталась повернуть налево через плотный поток. Водитель начал маневр. Однако, ехавший по другой полосе также вверх по Правды автомобиль эту машину не пропустил.

В результате столкновения движение на этом участке дороги оказалось еще больше осложнено.