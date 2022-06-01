Ограниченный режим на погранпункте продлен еще на месяц

С 1 по 30 июня продлен установленный ранее режим работы международного автомобильного пункта пропуска Суоперя-Куусамо. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Карелия.

В ведомстве напомнили, что согласно подписанному в марте соглашению между Россией и Финляндией пропуск через границу в пункте Суоперя-Куусамо будет осуществляться в прежнем режиме еще месяц. Режим работы в будни с 9.00 до 16.00 по московскому времени. В субботу и воскресенье он функционировать не будет.

«При планировании в указанный период заграничных поездок через данный автомобильный пункт рекомендуем учитывать изменения. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в погрануправление ФСБ по телефонам: 8(8142)790-156, 8(8142)791-404»,

- предупредили в ведомстве жителей Карелии. Фото: sv-architects.ru.