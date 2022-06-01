Петрозаводчан просят не паниковать из-за запаха газа

В Петрозаводске подразделения компании «Карелгаз» проводят диагностику резервуарных установок сжиженного газа. Работы ведутся в нескольких районах города. В мэрии обратились к горожанам с просьбой не волноваться из-за появляющегося характерного запаха, но оперативно сообщать об этом в аварийную службу по телефону 04 (с мобильного телефона по номерам 104 или 112).

«До прибытия дежурной бригады следует исключить появление открытого огня, курения в загазованной зоне, проезда мото-, автотранспорта и нахождение людей рядом с газовыми установками»,

- говорится в сообщении.

В «Карелгаз» отметили, что в июне работы будут проводиться на улицах Антикайнена, Горького, Красная, проспектах Невского и Октябрьском, а также на Лососинской набережной. Во время работ в домах на этих улицах кратковременно отключат газоснабжение. В организации также отметили, что опрессовка резервуарных установок и газопроводов – важная процедура, гарантирующая герметичность и изолированность оборудования. Фото: astin-ltd.ru.