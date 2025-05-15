Огонь вспыхнул в дачном доме под Петрозаводском

Вечером 14 мая в Прионежском районе произошел пожар в СНТ «Намоево». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 22:06. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Выяснилось, что огонь вспыхнул в дачном доме.

Спасатели эвакуировали из здания один газовый баллон, после чего оперативно справились с огнем. В результате пожара были повреждены чердачные перекрытия.

По предварительным данным, причиной огненного ЧП стало неправильное устройство печи и дымохода. © «Петрозаводск говорит»