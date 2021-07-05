Огонь уничтожил двухэтажный дом в Лахденпохье

Серьезный пожар случился ночью в минувшее воскресенье в Лахденпохье. В соцсетях появлялись тревожные сообщения о густом дыме, окутавшим городе, раскатах разрывающего шифера, а также звуках сирен пожарных машин.

Впоследствии в пабликах «ВКонтакте» появились фотографии и видео с места ЧП. Как оказалось, горело двухэтажное деревянное здание на улице Пионерская, 14.

Открытое пламя вырывалось наружу сквозь окна второго этажа.

Пожарные пытались спасти строение. Но судя по снимкам, сделать этого им не удалось – от дома ничего не осталось.

Пользователи паблика «Лахденпохья-Навсегда!» предположили, что строение подожгли. (фото vk.com)