Огонь полностью уничтожил жилой дом под Петрозаводском

Серьезный пожар случился сегодня днем в Заозерье недалеко от администрации сельского поселения.

Пожарным справиться с огнем удалось не сразу. В тушении горящего жилого дома на Тихонаволокской улице участвовали 22 человека и шесть единиц техники, сообщили в региональном МЧС. Спасатели из Соломенного и Петрозаводска в 12:53 привлекались для ликвидации возгорания. Справиться с пожаром удалось лишь к четырем часам.

Участники паблика «ТОС Соломенное» сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. (фото сообщество «Пожарная часть-75 Соломенное»)