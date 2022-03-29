Житель Карелии застал жену в ванне с другом и схватился за нож

В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 25 марта в гости к потерпевшему пришла семейная пара. После окончания вечеринки со спиртными напитками все легли спать. Утром гость увидел свою жену в ванне с хозяином квартиры, вскипел и решил убить соперника. Мужчина взялся за нож и нанес приятелю удар в шею, причинив проникающее ранение. Жертве удалось выхватить нож у ревнивого мужа и спастись.

Потерпевший был госпитализирован, медики оказали ему необходимую помощь. Подозреваемый отправлен под арест. Фото: Следственный комитет