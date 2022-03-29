Мужчина напал с ножом на пациента в медучреждении Петрозаводска

35-летнего мужчину задержали в Петрозаводске после того, как он напал на пациента в медицинском учреждении.

Инцидент произошел 16 марта в учреждении, которое оказывает помощь лицам, страдающим алкогольной либо иной зависимостью. Мужчина напал со строительным ножом на 54-летнего пациента больницы, рассказали в пресс-службе Следкома. Ранения он наносил в шею. Пациент выжил, а напавшего мужчину задержали, но затем перевели в организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Экспертиза показала, что в момент преступления мужчина находился в невменяемом состоянии, страдал хроническим психическим расстройством и нуждается в лечении.



Уголовное дело о покушении на убийство направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. (фото СУ СК по РК)