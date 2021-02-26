Официальный курс рубля заметно снизился

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль снижается к ведущим мировым валютам, следует из данных регулятора.

Так, курс евро вырос на 87 копеек. Европейская валюта теперь стоит 90,37 рубля. Доллар также подорожал - на 96 копеек. Американская валюта оценивается в 74,44 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 92 копейки до уровня 81,61 рубля. Фото zakon.kz