Официальный курс евро вырос почти на 7 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 25 февраля. Рубль рухнул по отношению к ведущим мировым валютам.

Курс евро вырос на 6,89 рубля, теперь европейская валюта стоит 97,77 рубля. Доллар подорожал на 6,51 рубля до 86,93 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 6,68 рубля до уровня 91,81 рубля.

Напомним, утром 24 февраля Московская биржа остановила торги из-за обрушения курса национальной валюты. Биржевые индексы так отреагировали на объявление российским президентом военной спецоперации на Донбассе. Фото pixabay.com/janeb13