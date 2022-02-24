Мосбиржа остановила торги после обвала и резкого падения курса рубля

Московская биржа 24 февраля утром приостановила торги, сообщается на официальном сайте ММВБ. Это произошло после обвала из-за начатой Россией военной спецоперации на Донбассе.

- Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно, - сказано в пресс-релизе.

Сразу после начала торгов в четверг, 24 февраля, котировки российского рубля, фьючерсов и акций достигли установленных биржей границ.

Курс доллара поднялся до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3 процента.

По состоянию на 07:22 по московскому времени за доллар предлагали 85,291 рубля.

Биржевые индексы так отреагировали на объявление российским президентом военной спецоперации на Донбассе. // Фото: geralt/Pixabay.com